Исследование: каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы его дети стали разведчиками

ВЦИОМ опубликовал исследования ко Дню военного разведчика. По данным центра, каждый пятый опрошенный (20%) хотел бы, чтобы его ребенок или внуки стали разведчиками. Профессия вызывает уважение с точки зрения доходности и уровня влияния. Эти параметры россияне оценивали по 4 балла из 5 возможных.

Среди любимых фильмов о разведчиках россияне перечислили «Семнадцать мгновений весны» (43%), «Щит и меч» (5%), а также фильмы-тетралогию о профессиональном разведчике Михаиле Тульеве (3%). У 2% опрошенных любимыми фильмами про разведчиков являются кинокартины об агенте 007. Треть респондентов (30%) затруднились ответить, а у 11% их вовсе нет.

В топ-5 известных для россиян разведчиков попали Рихард Зорге (15%), Максим Исаев (8%) и Николай Кузнецов (5%). Четвертую позицию занял президент России Владимир Путин (4%). Замыкает первую пятерку разведчик Рудольф Абель.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса ко Дню народного единства. Выяснилось, что в единство среди россиян верит всего треть респондентов.