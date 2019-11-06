СМИ: в тюрьмах могут начать блокировку сотовой связи

В местах лишения свободы могут ограничить использование сотовой связи. Автором данного законопроекта выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Согласно ему, сотовые операторы должны будут прекратить оказание услуг для номеров определенных абонентов. Это будет происходить по требованию руководителя колонии.

По мнению Хиншейна, осужденные используют мобильные для мошенничества, а также для координации действии преступных группировок, передает РБК.

Ранее сообщалось, что в Госдуму на рассмотрение поступил законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона.