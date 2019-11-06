Экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь — декабрь) вырос почти на 30%. В основном это произошло за счет легкого сегмента.

Основными странами, куда Россия экспортирует автомобили и комплектующие, стали Белоруссия (27%) и Казахстан (23%). Также можно выделить Турцию (7%), Чехию (6,3%), Узбекистан (6%) и Китай (5%). Бестселлерами внутреннего рынка являются Lada, Kia и Hyundai.

Основными рынками сбыта в Минпромторге называют Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Алжир, Чехию, Кубу, среди компаний основные лидеры — АвтоВАЗ, Volkswagen, Renault и Hyundai.

Наибольший вклад в рост экспорта внесли легковые автомобили (41% роста) и прицепы (34%). Заметными были и поставки спецавтотранспорта (11%) и грузовиков(4%), пишет «КоммерсантЪ».

Экспорт легковых автомобилей (в штуках и деньгах) в январе — августе 2019 года вырос на 27,8%, до 73,4 тыс. штук и на 32,1%, до $1 млрд. Поставки грузовиков увеличились до 8,4 тыс. штук (+0,1%) и до $218,5 млн (+12,7%).

Кроме того, согласно данным Росстата, продажи автомобилей в РФ сократились на 2%, до 1,27 млн штук. При этом производство легковых автомобилей выросло до 1,1 млн штук (+1,1%), грузовых — до 14,5 тыс. машин (+5,7%).