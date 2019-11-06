В Татарстане определили лучшие вузы по итогам приемной кампании 2019 года

Высшая школа экономики и компания «Яндекс» при участии Минобрнауки России и Рособрнадзора провели мониторинг качества приема в вузы России. Эксперты составили рейтинг вузов Татарстана по итогам приемной кампании этого года.

В тройку лидеров Татарстана по результатам среднего балла ЕГЭ зачисленных на платные места в 2019 году вошли Казанский государственный медицинский университет, Казанский федеральный университет и Казанский инновационный университет.

Всего в рейтинге оказалось 12 образовательных учреждений. Пятерку лидеров замкнул Набережночелнинский государственный педагогический университет. Следом идут казанский аграрный университет, архитектурно-строительный, КНИТУ им. Туполева , Альметьевский нефтяной институт. Им достались с 6-го по 10-е места соответственно.

Предпоследнее и последнее место заняли университет управления ТИСБИ и Академия ветеринарной медицины им. Баумана.