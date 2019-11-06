Верховный суд Татарстана оправдал уволенного из МВД майора

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Отменил обвинительный приговор и оправдал 39-летнего майора полиции Наиля Рашитова Верховный суд РТ 1 ноября. При рассмотрении апелляционных жалоб было установлено — служебными полномочиями офицер не злоупотреблял, поскольку распространенные им сведения получал не из баз МВД, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Возбуждали уголовное дело против начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков УВД Рашитова в августе 2018 года во втором отделе Следкома по РТ по материалам оперативного эксперимента службы безопасности МВД республики.

Майора заподозрили в предоставлении персональных данных о регистрационных знаках автомобилей граждан за взятки на сумму не менее 11 тысяч рублей, а также в незаконном хранении боевого патрона и злоупотреблении полномочиями. И руководство МВД Татарстана поспешило уволить сотрудника за совершение проступка, порочащего честь мундира.

Однако в финале следствия Рашитова обвинили лишь в злоупотреблении полномочиями, Кировский райсуд Казани в сентябре признал его виновным в этом преступлении и приговорил к 2 годам лишения свободы условно.

Отрицавший причастность к преступлениям майор обжаловал приговор. Его защитник настаивал на версии провокационных действий со стороны сотрудников собственной безопасности МВД.

При рассмотрении апелляционных жалоб Верховный суд республики запросил дополнительные материалы по делу Рашитова и после проведения анализа сделал вывод: распространенные осужденным сведения о персональных данных граждан «были получены не из служебных баз МВД, а соответственно в его действиях нет состава злоупотребления служебным положением».

Будет ли Рашитов добиваться компенсации за незаконное преследование и добиваться восстановления на работе, покажет время.

Ранее Вахитовский суд Казани оправдал подполковника, обвиненного в покушении на посредничество взятке 1,2 млн рублей.