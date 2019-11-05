Путин: «Когда учат только на национальном языке, то это ограничивает детей в будущем»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти национальных республик должны найти баланс между национальным и русским языком в школах.

«Право выбора, на каком языке учить, остается за муниципалитетом, где школы работают. Но когда учат только на национальном, то это ограничивает детей в будущем. А вдруг он захочет поехать в другой регион страны, где по выбранной им специальности он должен будет говорить на русском, — цитирует ТАСС Путина.

Он отметил, что без знания национального языка нет и национальной культуры, но при этом русский язык дает ученику почувствовать себя «частью большой, могучей и мощной державы».

Ранее председатель комитета Государственной думы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов рассказал, когда изучение татарского языка в школах может стать обязательным.