В Госдуме рассказали, когда изучение татарского языка в школах может стать обязательным

Председатель комитета Государственной думы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов рассказал, когда изучение татарского языка в школах может стать обязательным.

По его словам, ряд языков народов имеют статус государственных в национальных республиках, однако в системе образования необходимых нормативных документов не было принято на федеральном уровне.

«До сего времени эта проблема осталась. Например, государственные образовательные стандарты, которые определяют место государственного языка субъекта РФ в системе образования не разработаны. Да, есть статус родного языка. А статус государственного языка не определен. Не родной, но государственный», — цитирует Гильмутдинова РИА ФАН.

Он отметил, что есть требование, чтобы по татарскому языку тоже были разработаны федеральные стандарты, которые бы определили содержание, наличие программы, учебников и пособий именно в статусе государственного языка.

На вопрос о том, останется ли изучение языка в любом случае добровольным, Гильмутдинов ответил, что никаких документов по этому вопросу пока нет.

«Как только появится стандарт по государственному языку субъекта РФ, появится понимание, как его погрузить в систему образования. После утверждения федеральных стандартов будет принято соответствующее решение», — заключил он.