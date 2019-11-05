BMW отзовет кроссоверы X3 и X4 в России

«БМВ Русланд Трейдинг» отзовет 36 автомобилей BMW X3 и X4 (серия G01/G02), проданных с октября 2019 года по настоящее время.

Причино отзыва является неправильное крепление правой, левой или обоих поворотных опор в зависимости от VIN-кода автомобиля. Это может вести к потере направляющей системы подвески колеса.

На всех машинах бесплатно для владельцев заменят дефекты поворотных опор, говорится в сообщении Росстандарта.

31 октября стало известно, что «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает в России 4,1 тыс. автомобилей BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39). Отзыв коснется машин, проданных с февраля 2000 года по май 2002 года. На них газогенератор подушки безопасности Takata при срабатывании может взорваться с выбросом металлических осколков.