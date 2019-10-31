В России отзовут более 4 тыс. автомобилей BMW из-за проблем с подушками безопасности

«БМВ Русланд Трейдинг» отзывает в России 4,1 тыс. автомобилей BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39).

Отзыв коснется машин, проданных с февраля 2000 года по май 2002 года. На них газогенератор подушки безопасности Takata при срабатывании может взорваться с выбросом металлических осколков.

Для устранения проблем будет проведена проверка номера установленной в рулевом колесе подушки безопасности. Если там установлена подушка с номером ВАМ РТ1-1085, то ее бесплатно заменят на исправную, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Напомним, в начале августа официальный представитель BMW в России решил отозвать 22 286 автомобилей 5-й и 6-й серии.