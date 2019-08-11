Чиновник посоветовал студентам перестать пользоваться «Википедией»

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин рекомендовал студентам отказаться от пользования интернет-энциклопедией «Википедия», потому что она содержит много непроверенной информации.

«Не пользуйтесь «Википедией», получите двойку. Потому что «Википедия» — это точно непроверенная информация», — отметил Волин в ходе выступления на форуме «Территория смыслов», передают РИА Новости.

По словам замминистра, информации из интернет-энциклопедии не стоит доверять потому, что ее пользователи могут самостоятельно вносить правки в статьи.

Ранее российская «Википедия» заблокировала восемь учетных записей редакторов, согласованно добавлявших в энциклопедию различные правки с критикой оппозиционеров и хваливших работу чиновников.

А министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило законопроект, который предполагает утверждение правил выделения субсидий издательству «Большая Российская энциклопедия» на создание и функционирование «общенационального интерактивного энциклопедического портала».



