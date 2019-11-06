В Татарстане потеплеет до +12, но ожидаются сильный ветер и дожди

В среду, 6 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами дождь.

Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем от +7°С до +12°С. В Казани днем ожидается от +9°С до +11°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +7°С до +9°С.

Ранее сообщалось, что Казань ждет так называемая «розовая зима». Подробнее — в материале «Реального времени».