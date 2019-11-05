После матча «Крылья Советов» — «Рубин» умер 55-летний стюард

После матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» скончался стюард. Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба.

«4 ноября по окончании матча «Крылья Советов» — «Рубин» случился несчастный случай. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и реанимацию, трагически оборвалась жизнь одного из охранников частного предприятия — Михаила Орлова. У 55-летнего мужчины отказало сердце. Обращаем внимание СМИ, что смерть мужчины не связана с инцидентом, произошедшим во втором тайме между болельщиками.

Михаил Орлов был не только профессионалом своего дела, но и любителем футбола. Михаил привлекался к проведению охранных мероприятий, связанных с чемпионатом мира — 2018 в Самаре. Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования семье умершего», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, сам матч между «Крыльями» и «Рубином» закончился нулевой ничьей.