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Центробанк выпустил памятные монеты «Дед Мороз и лето»

18:10, 05.11.2019
Центробанк выпустил памятные монеты «Дед Мороз и лето»
Фото: cbr.ru

Центробанк сегодня выпустил в обращение ряд новых памятных монет.

Три из них называются «Дед Мороз и лето» серии «Российская (советская) мультипликация». Первая монета является серебряной, номиналом 3 рубля (на главном постере). Тираж составит 3 тыс. штук. Еще две будут выпущены из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и цветном исполнении. Тираж составит 450 и 50 тыс. штук соответственно, сообщается на сайте ЦБ.

Кроме того, в связи с 300-летием подписания Петром I указа об учреждении Берг-коллегии ЦБ выпускает серебряную монету номиналом 1 рубль «Ростехнадзор» с эмблемой ведомства. Тираж составит 3 тыс. штук.

Ранее ЦБ выпустил памятные монеты, посвященные оружейнику Михаилу Калашникову и поэту Мустаю Кариму.

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