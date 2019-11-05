В Татарстане мужчину осудили за оскорбление начальника ГИБДД

В Тюлячинском районе Татарстана суд признал 26-летнего мужчину виновным в публичном оскорблении представителя власти. В августе этого года он обругал местного начальника отдела ГИБДД.

Полицейский составил протоколы о пьяном вождении в отношении супруги осужденного и его знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры. Тогда мужчина «публично оскорбил грубой нецензурной бранью» автоинспектора.

В результате разговорчивый житель Татарстана приговорен к 240 часам обязательных работ.

Напомним, в 2016 году татарстанец угрожал уволить сотрудника ГИБДД. Он нашел полицейского в соцсетях и использовал фотографии со страницы инспектора, чтобы создать фальшивый аккаунт, который потом заполнил оскорбительными записями.