Новости происшествий

16:04 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане мужчину осудили за оскорбление начальника ГИБДД

16:53, 05.11.2019 1
В Татарстане мужчину осудили за оскорбление начальника ГИБДД
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Тюлячинском районе Татарстана суд признал 26-летнего мужчину виновным в публичном оскорблении представителя власти. В августе этого года он обругал местного начальника отдела ГИБДД.

Полицейский составил протоколы о пьяном вождении в отношении супруги осужденного и его знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры. Тогда мужчина «публично оскорбил грубой нецензурной бранью» автоинспектора.

В результате разговорчивый житель Татарстана приговорен к 240 часам обязательных работ.

Напомним, в 2016 году татарстанец угрожал уволить сотрудника ГИБДД. Он нашел полицейского в соцсетях и использовал фотографии со страницы инспектора, чтобы создать фальшивый аккаунт, который потом заполнил оскорбительными записями.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 ноя
    а полицейские и гибдд всегда пигут в протоколах что гражданин ругался матом оскорблял прдставителя власти. под копирку. какая власть такая уж и представители.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров