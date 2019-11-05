Следком возбудил дело против башкирских чиновников, не предоставивших жилье аварийщикам

Фото: СК по Башкортостану

В Башкирии возбудили уголовное дело против должностных лиц администрации городского поселения города Дюртюли. Следователи обвиняют чиновников в том, что они не предоставили положенное по закону жилье семье из четырех человек, чей дом снесли еще в 2015 году.

Как сообщает ведомство, семья долгое время судилась с администрацией города. В 2017 году вступило в силу решение суда, которое обязывало исполком предоставить благоустроенное помещение вне очереди. Тем не менее до сих пор решение суда так и не исполнено.

Отчаявшаяся семья обратилась к журналистам. После публикации в СМИ делом заинтересовался Следственный комитет области. Возбуждено уголовное дело, допрашиваются сотрудники администрации, изъята организационно-распорядительная документация о порядке предоставления жилья.

Ранее в Башкирии возбудили уголовное дело после гибели женщины с двумя детьми на пожаре.