Дюпин признан лучшим вратарем 15-го тура РПЛ
Российская премьер-лига (РПЛ) совместно со статистической компанией Instat опубликовала список символической сборной прошедшего 15-го тура.
В список лучших вошел вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, сохранивший свои ворота в неприкосновенности в гостевом матче против «Крыльев Советов».
Символическая сборная РПЛ по версии Instat: Дюпин («Рубин») — Сантос («Зенит»), Ордец («Динамо»), Спайич («Краснодар»), Кулаков («Урал») — Ерохин («Урал»), Швец («Ахмат»), Влашич (ЦСКА), Ал. Миранчук («Локомотив») — Дзюба («Зенит»), Обухов («Тамбов»).СпортФутбол Татарстан
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