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Дюпин признан лучшим вратарем 15-го тура РПЛ

14:32, 05.11.2019 1
Дюпин признан лучшим вратарем 15-го тура РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

Российская премьер-лига (РПЛ) совместно со статистической компанией Instat опубликовала список символической сборной прошедшего 15-го тура.

В список лучших вошел вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, сохранивший свои ворота в неприкосновенности в гостевом матче против «Крыльев Советов».

Символическая сборная РПЛ по версии Instat: Дюпин («Рубин») — Сантос («Зенит»), Ордец («Динамо»), Спайич («Краснодар»), Кулаков («Урал») — Ерохин («Урал»), Швец («Ахмат»), Влашич (ЦСКА), Ал. Миранчук («Локомотив») — Дзюба («Зенит»), Обухов («Тамбов»).

СпортФутбол Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 ноя
    Ерохин кстати давно в Зените.
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