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Власти Татарстана утвердили здания на Баумана как региональные памятники

13:10, 05.11.2019 1
Власти Татарстана утвердили здания на Баумана как региональные памятники
Фото: google.com/maps / скриншот

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия утвердил границы памятников истории регионального значения. Речь идет о двух зданиях в центре Казани, на улице Баумана.

Дом №7 по улице Баумана кодифицируется как «Здание редакции газеты «Татарстан», где в 1923 году работал Муса Джалиль», следует из опубликованного комитетом документа.

Также объектом культурного наследия признан дом №34 по улице Баумана, который указан как «Дом Щетинкина, 1841—1844 гг.».

Ранее сообщалось, что в «офицерском доме» Казанского порохового завода может открыться музей старейшего в России казенного предприятия. О работе над таким проектом рассказал руководитель комитета РТ по охране культурного наследия Иван Гущин.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 ноя
    Вот это правильно. И. Железная дорога «въезжает» на Абжалилова, далее едит по кругу через площадь Вахитова , на Казанский вокзал, по ходу дальше на мост через Казанку за пределы Казани. Вот всё, что внутри круга, это объект культурного наследия :)! Остальное «пригород», в котором живу и я.
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