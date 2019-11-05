Власти Татарстана утвердили здания на Баумана как региональные памятники

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия утвердил границы памятников истории регионального значения. Речь идет о двух зданиях в центре Казани, на улице Баумана.

Дом №7 по улице Баумана кодифицируется как «Здание редакции газеты «Татарстан», где в 1923 году работал Муса Джалиль», следует из опубликованного комитетом документа.

Также объектом культурного наследия признан дом №34 по улице Баумана, который указан как «Дом Щетинкина, 1841—1844 гг.».

Ранее сообщалось, что в «офицерском доме» Казанского порохового завода может открыться музей старейшего в России казенного предприятия. О работе над таким проектом рассказал руководитель комитета РТ по охране культурного наследия Иван Гущин.

