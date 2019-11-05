В Набережных Челнах представили макет мечети, которую строят уже 27 лет

Фото: исполком Набережных Челнов

Власти Набережных Челнов обнародовали фотографии макета мечети-долгостроя «Джамиг». Снимки опубликованы на официальной странице исполкома в социальной сети «ВКонтакте».

«Проект соборной мечети, которая будет возведена в центре нашего города», — подписал исполком в комментарии к снимкам.

В комментариях пользователи обратили внимание, что возведения самой высокой соборной мечети ждут уже 27 лет.

«Наше поколение вряд ли увидит это вживую» — выразил свои сомнения пользователь Ризван Хуснутдинов.

Напомним, что мечеть «Джамиг» строится в Набережных Челнах с 1993 года. Ранее «Реальное время» сообщало, что проект, разработанный около девяти лет назад, будет откорректирован. На данный момент на возведение мечети потрачено около 50 млн рублей, и требуется еще порядка 100 млн рублей.