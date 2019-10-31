ВЦИОМ: две трети россиян не верят в народное единство страны

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса общественного мнения относительно предстоящего праздника Дня народного единства. Выяснилось, что в единство среди россиян верит всего треть опрошенных.

По данным опроса, больше всего в единство верят молодые люди от 18—24 лет (46%) и пенсионеры от 60 лет и старше (40%). Также в согласие народов России верят жители небольших населенных пунктов менее 10 тысяч жителей (41%) и от 100 до 50 тысяч (40%).

Около 12% опрошенных считают, что сплоченность России проявляется в трудные минуты, ведь единение народа связано в готовностью помогать. 9% респондентов заявили, что единство — это мирные отношения между нациями, а еще 8% назвали единством стремление к общим целям. Интересно, что по 5% набрали такие ответы, как «поддержка политики лидера» страны и «негативное отношение к правительству».

Две трети респондентов — преимущественно жители больших городов, а также обеих столиц не ощущают народного единства. Большинство (30%) считает, что причина в том, что каждый думает о себе. 21% респондентов приписывают отсутствию единства большую разницу между богатыми и бедными.