Эксперт по КХЛ о «Нефтехимике»: «Интересно, какой будет команда после перерыва»

Журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко поделился мнением о девятиматчевой победной серии нижнекамского «Нефтехимика».

«Стараюсь смотреть игры команды, и нет никакого объяснения, почему «Нефтехимик» устроил такую серию. Явно выделяются только два игрока, причём оба защитники. Именно при Буцаеве в «Сочи» Зият Пайгин доехал до матча звезд КХЛ, а потом исчез с радаров при других тренерах. И снова высокорослый защитник становится тем хоккеистом, который в атаке опасней, чем иные форварды.

Совершенно неузнаваем Дамир Шарипзянов. Вернувшись из Северной Америки, где на нем поставили крест, хоккеист не слишком и блистал в «Нефтехимике», но сейчас вдруг вышел на иной уровень, и даже жаль, что его нет в первой сборной. Проверить хотя бы.

Остальные просто аккуратно делают свое дело. Не ошибаются, у них много получается, но ничего выдающегося нет. Интересно, какой будет команда после перерыва. Что останется, когда запал уйдет?» — рассуждает Шевченко.

Напомним, ранее «Нефтехимик» дважды обыграл СКА, одолел «Ак Барс» и разгромил ЦСКА, доведя свою победную серию в КХЛ до рекордных девяти матчей подряд.