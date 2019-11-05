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«Татнефть» отчиталась о приобретении «Тольяттисинтеза»

10:23, 05.11.2019
«Татнефть» отчиталась о приобретении «Тольяттисинтеза»
Фото: tatarstan.ru

ПАО «Татнефть» официально сообщило о приобретении 100% предприятия «Тольяттисинтез». Сделка была закрыта 1 ноября.

В собственность татарстанской компании перешли 975 млн акций «Тольяттисинтеза», следует из сообщения, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.

Ранее уже сообщалось, что «Татнефть» закрыла сделку по приобретению активов СИБУРа в Тольятти — «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез». «Реальное время» подробно писало об этом приобретении.

ПромышленностьНефтьНефтехимия Татарстан
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