«Татнефть» отчиталась о приобретении «Тольяттисинтеза»
ПАО «Татнефть» официально сообщило о приобретении 100% предприятия «Тольяттисинтез». Сделка была закрыта 1 ноября.
В собственность татарстанской компании перешли 975 млн акций «Тольяттисинтеза», следует из сообщения, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.
Ранее уже сообщалось, что «Татнефть» закрыла сделку по приобретению активов СИБУРа в Тольятти — «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез». «Реальное время» подробно писало об этом приобретении.ПромышленностьНефтьНефтехимия Татарстан
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