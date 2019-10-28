В Уфе при пожаре в квартире погибла пенсионерка

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

Сегодня, 28 октября, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Башкирии поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Льва Толстого в Уфе.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание началось в трехкомнатной квартире. В ходе тушения спасатели обнаружили тело женщины 1937 года рождения.

Причины и обстоятельства устанавливают следователи и дознаватели МЧС России, передает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Ранее сообщалось, что в Башкирии в СИЗО произошел пожар. Там загорелся административный кабинет на втором этаже.