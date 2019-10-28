В Уфе при пожаре в квартире погибла пенсионерка
Сегодня, 28 октября, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Башкирии поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Льва Толстого в Уфе.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание началось в трехкомнатной квартире. В ходе тушения спасатели обнаружили тело женщины 1937 года рождения.
Причины и обстоятельства устанавливают следователи и дознаватели МЧС России, передает пресс-служба МЧС по Башкирии.
Ранее сообщалось, что в Башкирии в СИЗО произошел пожар. Там загорелся административный кабинет на втором этаже.Происшествия Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым