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СМИ: расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов ранее уже направлял оружие на солдат

09:10, 05.11.2019 24
СМИ: расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов ранее уже направлял оружие на солдат
Фото: скриншот

Рядовой Рамиль Шамсутдинов был конфликтным и направлял ранее оружие на сослуживцев. Такие данные следуют из его личной характеристики.

В характеристике указывается, что призванный в июле 2019 года Шамсутдинов занимался рукопашным боем, борьбой, легкой атлетикой и был «физически развит отлично». Кроме того, юноша имел навыки владения стрелковым и холодным оружием, интерес к ведению вооруженной борьбы и участию в боевых действиях. «Способен к оказанию физического воздействия на других», — передает РБК данные характеристики военнослужащего.

Также в документе подчеркивается, что рядовой демонстрировал повышенную конфликтность с сослуживцами, низкий уровень внушаемости и нетерпимость к подчиненности.

«Неоднократно получал замечания от командиров за нарушение требований безопасности с оружием во время учебно-боевых упражнений. Имеет взыскание за направление оружия на сослуживцев. Отличается упрямством, высокой целеустремленностью, амбициозен, тщеславен. Стремится занять командную должность, хочет быть сержантом. Обладает выраженными лидерскими качествами. Во взаимоотношениях с командирами способен на грубость. Болезненно реагирует на критику в свой адрес, при этом легко критикует других или нарушает их личное пространство. В общении с другими может проявляться ультимативность, невежливость, беспринципность. В воплощении собственных целей настойчив, методичен, расчетлив и последователен», — констатируется в характеристике.

Психолог воинской части отнес Шамсутдинова ко II группе нервно-психической устойчивости, пояснив, что «на фоне негативно окрашенных переживаний: гнев, печаль, обида — происходит эмоциональное «застревание», при этом свойственно долгое внутреннее удерживание таких эмоций, которые возникают на почве уязвленного самолюбия».

Напомним, в конце октября стало известно о массовом убийстве Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев. Инцидент произошел при смене караула: фактически он расстрелял большую часть группы трехминутной готовности. Погибли два офицера, два контрактника и четыре срочника. Стрелка задержали и обезоружили. В Минобороны заявили, что причиной стал нервный срыв на фоне личных проблем. Однако в СМИ также распространена версия о дедовщине.

ОбществоПроисшествия
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комментарии 24

комментарии

  • Анонимно 05 ноя
    На 95% характеристика на парня враньё,
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    Анонимно 05 ноя
    Точно вранье.
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    Анонимно 05 ноя
    Характеристика составлена задним числом с целью защиты чести мундира.
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    Анонимно 06 ноя
    Конечно вранье. Сейчас они будут стараться отмазаться. Лейтенанта однозначно надо отдать под суд
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  • Анонимно 05 ноя
    Он убил 8 человек, 8 молодых здоровых ребят. Осиротил восемь семей! И вы его оправдываете?
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    Анонимно 05 ноя
    Да
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  • Анонимно 05 ноя
    Проще всего сказать, что он весь такой плохой и совершил ужасный поступок. Но у всего есть свои причины. И у такого поступка они тоже есть. И на вряд ли они лежат в плоскости личности этого солдата. Более того, если над ним действительно издевались и "головой в толчок макали", как в ролике, который распространяется сейчас в месенджерах - его действия вообще правильные. Правильно защищать себя. Правильно мстить за смертельные оскорбления и унижения. Правильно это делать и для того, чтобы остановить эту постыдную историю, в которую давно превратилась дедовщина. Пора уже вспомнить, что начиналась она после войны, когда дедами были действительно деды, прошедшие войну, оставшиеся на сверхсрочку, и воспитывали молодых солдат. Но это было совсем не так. Это было по братски, по отечески, без унижений.... Я не оправдываю этого парня. Я просто хочу, чтобы разбирательство было полным, всесторонним и объективным. Без учета чьих-либо интересов, кроме правды.
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  • Анонимно 05 ноя
    Дело даже не в оправдание да это преступление лишить жизни .С него ответственность ни кто не снимает но просто как всегда страдает простые люди а начальство не несет ответственность .Они просто делают его крайним вся эта характеристика туфта .Если он такой злой и неуправляемый зачем дали ему оружие и послали нести службу.Полный бред. Мы служили в начале 2000 и у нас был еще хлеще беспредел но командиры видели косякопоров и не ставили в ответственные наряды они только стояли на тумбочке до дембеля. Все знали кто какой человек ты целый день видишь этих людей и это как семья и каждого знаешь характер.
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  • Анонимно 05 ноя
    Аноним! Скажи пожалуйста, каково родителям тех пацанов которых он убил, он пацан неадекватный, если он занимался спортом должен был контролировать себя. Человек уравновешенный ни когда ни сделает этого. Либо он маменький сынок.
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    Анонимно 05 ноя
    О родителях должны думать прежде всего сами деды, а не те, которых они опускают ниже плинтуса.
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    Анонимно 05 ноя
    Хорошеньких сыночков вырастили родители,если они издевались над другими.
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    Анонимно 06 ноя
    Полностью поддерживаем
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    Анонимно 06 ноя
    А вашим родителям каково будет, если они узнают о том, что Вас окунали в дерьмо, и Вы стояли на коленях перед теми, с которыми возможно Вам придется идти в бой по защите Родины. Чтобы они Вам тогда посоветовали для того боя - щелкнуть его в спину? Вы хотите идти в бой, когда во взводе есть тот, который будет целиться не во врага, а в ваш затылок?
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  • Александр Хохлов 05 ноя
    А лейтенант Пьянков когда был маленький ну очень любил кошечек собачек и даже на детской площадке заступался за маленьких!
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    Анонимно 06 ноя
    А вы у нас прокуратуру и военно-следственное управление заменили? Пока следствие не закончено, не надо трепаться в интернете
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  • Александр Хохлов 05 ноя
    ура
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  • Анонимно 05 ноя
    Маленькие части там такая дедовщина может быть, такие ужасы и гримасы, которые в больших частях невозможны, один-два урода заведется и все, может дойти вообще не знаю чего, а уж мужеловство не вполне рядовой случай
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  • Анонимно 05 ноя
    Думаю, что правда в данном случае не выгодна ни командирам, ни МО! Ведь если это вскроется, то многие потеряют свои должности, а возможно кто-то и свободу. Попытаются все свалить на рядового Шамсутдинова, мол он такой-сякой, а мы тут все белые и пушистые!
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  • Анонимно 05 ноя
    Вот гады парня топят-он и так по самое не хочу попал а тут эти заявления
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  • Анонимно 05 ноя
    Характеристика написана после совершения преступления. Если боец единожды направлял оружие на солдат, если он неуправляемый, то какого черта ему снова доверили оружие!? И этот пацан неуправляемый? По фото не скажешь, что он неуправляемый, непослушный, всех обижает. Наоборот. Младшие командиры, ведь вы знаете, что и как было дело - признавайтесь.
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  • Анонимно 06 ноя
    раз направлял оружие-была причина!я тоже в свое время в подобной ситуации направлял,и предупредил,что в следующий раз кончу без разговоров.просто дернул затвор и все.меня поняли,а вот его к сожалению нет
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  • Анонимно 06 ноя
    у меня сын пошел служить в армию и говорит что кавказцы там служат
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  • Анонимно 06 ноя
    Я в армии был парнем добродушным деревенским.И сержанты меня лупили в учебке по 3 раза в день.Я начал улыбаться от побоев через 2 месяца службы.Но настал момент когда они собрались толпой и попросили вслух произнести что я сказал одному из них.И я им сказал что в другой ситуации я любого из них завалил бы на пол а потом бы двумя ногами прыгал в лицо.Я смотрел на их открытые рты и думал что мне наступит конец.За удар сержанта по лицу солдату дизбат несколько лет а получивший в рыло сержант герой в глазах командиров.
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  • Анонимно 06 ноя
    Все это ложь
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