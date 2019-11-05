СМИ: расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов ранее уже направлял оружие на солдат

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Рядовой Рамиль Шамсутдинов был конфликтным и направлял ранее оружие на сослуживцев. Такие данные следуют из его личной характеристики.

В характеристике указывается, что призванный в июле 2019 года Шамсутдинов занимался рукопашным боем, борьбой, легкой атлетикой и был «физически развит отлично». Кроме того, юноша имел навыки владения стрелковым и холодным оружием, интерес к ведению вооруженной борьбы и участию в боевых действиях. «Способен к оказанию физического воздействия на других», — передает РБК данные характеристики военнослужащего.

Также в документе подчеркивается, что рядовой демонстрировал повышенную конфликтность с сослуживцами, низкий уровень внушаемости и нетерпимость к подчиненности.

«Неоднократно получал замечания от командиров за нарушение требований безопасности с оружием во время учебно-боевых упражнений. Имеет взыскание за направление оружия на сослуживцев. Отличается упрямством, высокой целеустремленностью, амбициозен, тщеславен. Стремится занять командную должность, хочет быть сержантом. Обладает выраженными лидерскими качествами. Во взаимоотношениях с командирами способен на грубость. Болезненно реагирует на критику в свой адрес, при этом легко критикует других или нарушает их личное пространство. В общении с другими может проявляться ультимативность, невежливость, беспринципность. В воплощении собственных целей настойчив, методичен, расчетлив и последователен», — констатируется в характеристике.

Психолог воинской части отнес Шамсутдинова ко II группе нервно-психической устойчивости, пояснив, что «на фоне негативно окрашенных переживаний: гнев, печаль, обида — происходит эмоциональное «застревание», при этом свойственно долгое внутреннее удерживание таких эмоций, которые возникают на почве уязвленного самолюбия».



Напомним, в конце октября стало известно о массовом убийстве Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев. Инцидент произошел при смене караула: фактически он расстрелял большую часть группы трехминутной готовности. Погибли два офицера, два контрактника и четыре срочника. Стрелка задержали и обезоружили. В Минобороны заявили, что причиной стал нервный срыв на фоне личных проблем. Однако в СМИ также распространена версия о дедовщине.

