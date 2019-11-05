Минфин назвал рекордным рост поступлений в бюджет после повышения НДС

Доходы от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% во втором и третьем кварталах текущего года выросли на 25% и 22% соответственно по сравнению с прошлогодними показателями. Это является рекордным результатом.

Согласно новым расчетам ведомства для проекта федерального бюджета на ближайшие три года, дополнительные поступления от увеличения НДС в следующем году вырастут на 26% и составят 639 млрд рублей.

Ожидается, что в 2021 году рост ставки принесет 686 млрд руб., в 2022 году — 737 млрд. Всего за 2020—2022 годы федеральный бюджет получит дополнительно более 2 трлн руб., пишет РБК.

«Налоговая база расширяется, в том числе за счет вовлечения тех, кто раньше НДС не платил», — отметила директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.

Как отмечает издание, сборов НДС, полученных только от повышения ставки, в 2020 году хватит, например, чтобы целиком профинансировать расходы федерального бюджета по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Охрана окружающей среды». Они почти покроют расходы на выплаты пенсий военнослужащим и силовикам.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают разрешить участникам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) тратить накопленные средства на улучшение жилищных условий, получение образования и другие значимые для них нужды.

