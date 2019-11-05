В Госдуме предложили разрешить тратить пенсионные сбережения на жилье

В Госдуме предлагают разрешить участникам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) тратить накопленные средства на улучшение жилищных условий, получение образования и другие значимые для них нужды.

«Предлагается сделать так, как это сегодня практикуется, к примеру, при использовании материнского капитала. Предполагается, что люди получат свои накопления в собственность и должны иметь право распоряжаться ими с максимальной отдачей и эффективностью», — рассказал «Известиям» глава рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы Дмитрий Скриванов.

Также он уточнил, что данная инициатива будет обсуждаться на заседании рабочей группы.

Напомним, в конце октября Минфин и Центробанк представили новый вид системы накопительной пенсии — гарантированный пенсионный план. Он позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в НПФ.

Ранее сообщалось, что участники данной системы смогут стать наследниками средств на этапе выплаты пенсии. Также в представленном законопроекте предусмотрена выплата пенсионных накоплений на дорогостоящее лечение.