В Казани спасателям пришлось снимать парализованного крановщика

В понедельник, 4 ноября, казанские спасатели сняли с башенного крана рабочего, которого парализовало на высоте 50 м.

Сообщение о происшествии поступило в 17.25, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Прибыв к месту вызова, спасатели провели разведку и поднялись в кабину башенного крана. Выяснилось, что у крановщика обострение ревматизма и ему тяжело двигаться.

Крановщика спускали при помощи альпинистского снаряжения и страховки. Когда мужчину спустили на поверхность земли, его передали медикам скорой помощи.

Напомним, весной на видео попало падение подъемного крана около Российского исламского института.

