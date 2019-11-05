В Казани спасателям пришлось снимать парализованного крановщика
В понедельник, 4 ноября, казанские спасатели сняли с башенного крана рабочего, которого парализовало на высоте 50 м.
Сообщение о происшествии поступило в 17.25, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Прибыв к месту вызова, спасатели провели разведку и поднялись в кабину башенного крана. Выяснилось, что у крановщика обострение ревматизма и ему тяжело двигаться.
Крановщика спускали при помощи альпинистского снаряжения и страховки. Когда мужчину спустили на поверхность земли, его передали медикам скорой помощи.
Напомним, весной на видео попало падение подъемного крана около Российского исламского института.
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