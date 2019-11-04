«Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

Фото: скриншот трейлера

Студия Warner Bros. выдвинула картину Тодда Филлипса «Джокер» на премию «Оскар». Заявки поданы в 16 номинациях.

Компания претендует на приз американской киноакадемии «лучший фильм», «лучший режиссер», «лучший актер», «лучший сценарий» и других, передает Movieweb.

После выхода ленты на экраны букмекеры назвали Хоакина Феникса главным претендентом на премию. За последние 18 лет его один раз выдвигали на «Оскар» за роль второго плана и два раза — за лучшую мужскую роль, но пока этой награды у него нет.

Точное число категорий, в которых фильм будет представлен, станет известно 13 января 2020 года, когда члены Американской киноакадемии составят окончательный список.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал ленту. Он заявил, что никогда бы не стал выделять деньги на «Джокер», если бы картина снималась в России.