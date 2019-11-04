Уроженка России вошла в топ-5 самых богатых финнов

Предпринимательница из России Мария Северина заняла пятое место в рейтинге самых богатых жителей Финляндии. Она заняла пятое место с доходом в 36 млн евро за 2018 год.

Северина является исполнительным директором компании HyTest, которая производит и реализует антигены и антитела для диагностической промышленности, передает телекомпания Yle. Русскоязычная предпринимательница переехала в Финляндию 30 лет назад.

При этом в целом по стране больше всех из финнов в минувшем году заработал Илкка Паананен — исполнительный директор разработчика игр для мобильных устройств Supercell. Его общий доход составил 110 млн евро.

На втором месте — креативный директор этой же компании Микко Кодисоя, заработавший 98 млн евро. На третьем — владелец компании Planmeca, которая торгует стоматологическим оборудованием, Хейкки Кюёстиля (47 млн евро).