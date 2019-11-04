«Крылья Советов» — «Рубин»: Рыжиков, Поярков и Сорокин сыграют с первых минут

Стали известны составы команд на игру 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином».

В составе казанцев, по сравнению с матчем против «Урала» в предыдущем туре, произошли два изменения. В защите вместо Плиева с первых минут появится Денисов, в полузащите Могилевца поменял Зуев.

У «Крыльев» в стартовом составе выйдет Сергей Рыжиков, основные годы своей карьеры проведший в казанском клубе.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Карпов, Чернов, Полуяхтов, Комбаров, Гацкан, Зиньковский, Кабутов, Тимофеев, Канунников, Соболев.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберезкин, Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.