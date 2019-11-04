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В ДПС Казани обратились к водителям при помощи социального ролика

14:17, 04.11.2019
В ДПС Казани обратились к водителям при помощи социального ролика

Казанский полк ДПС решил предупредить водителей о необходимости соблюдать правила при помощи социального видеоролика и детского письма.

В ролике рассудительный гаишник в исполнении Владимира Сычева, известного по роли Психа из сериала «Физрук», убеждает дальнобойщика доехать до дома пристегнутым и не превышая скорости.

Приводится также письмо втроклассницы Полины: «Не отвлекайтесь на разговоры по мобильному телефону, обязательно пристегивайтесь, когда садитесь за руль. Я не прошу о невозможном, просто хочу призвать соблюдать Правила дорожного движения и помнить, что из-за Вашей невнимательности может оборваться чья-то жизнь».

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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