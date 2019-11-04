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В Казани завершился крестный ход

12:56, 04.11.2019
В Казани завершился крестный ход
Фото: Реальное время

В столице Татарстана завершился традиционный крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери. Процессия прошла от Благовещенского собора Казанского Кремля к месту обретения чудотворного образа, ее возглавил митрополит Феофан.

Шествие завершилось молебном на территории Казанского Богородицкого монастыря у воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери.

— Мы народ единый. Мы не делимся на национальности. Один — мусульманин, второй — православный. Мы живем единой семьей. Наше единство — наша сила, — обратился Феофан к верующим.

Напомним, что со дня обретения иконы Казанской Божией Матери прошло 440 лет.

ОбществоКультура Татарстан
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