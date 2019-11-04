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Пропавших в Башкирии отца с двумя детьми будут искать в Татарстане

12:39, 04.11.2019
Пропавших в Башкирии отца с двумя детьми будут искать в Татарстане
Фото: surb.sledcom.ru

Волонтеры организации «Лиза Алерт» распространили в социальных сетях ориентировки на пропавших в Башкирии Артема Мазова и двух его сыновей. При этом волонтеры сделали акцент на группы в соседних регионах, в том числе в Татарстане.

— Очень важно сейчас максимально распространить информацию, так как пропавшие могут находиться не только в Уфе, — передает «Уфа1» слова представителя «Лизы Алерт».

Напомним, что Мазовы числятся пропавшими с 26 сентября. Мальчики вышли из дома со своим отцом около 15.00 мск и не вернулись. Позже была найдена машина Артема Мазова.

Происшествия БашкортостанТатарстан
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