Пропавших в Башкирии отца с двумя детьми будут искать в Татарстане

Волонтеры организации «Лиза Алерт» распространили в социальных сетях ориентировки на пропавших в Башкирии Артема Мазова и двух его сыновей. При этом волонтеры сделали акцент на группы в соседних регионах, в том числе в Татарстане.

— Очень важно сейчас максимально распространить информацию, так как пропавшие могут находиться не только в Уфе, — передает «Уфа1» слова представителя «Лизы Алерт».

Напомним, что Мазовы числятся пропавшими с 26 сентября. Мальчики вышли из дома со своим отцом около 15.00 мск и не вернулись. Позже была найдена машина Артема Мазова.