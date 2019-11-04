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Прокуратура подала на РЖД в суд из-за сбитого в Татарстане лося

11:34, 04.11.2019 2
Прокуратура подала на РЖД в суд из-за сбитого в Татарстане лося
Фото: pixabay.com

Камская транспортная прокуратура подала в суд на ОАО «РЖД» с иском о возмещении ущерба, причиненного животному миру. Поводом для этого стал инцидент с лосем, которого сбил поезд.

Инцидент произошел 30 октября на перегоне Биклянь — Никашновка в Волго-Камском регионе Куйбышевской железной дороги. От столкновения с поездом «Нижнекамск — Ижевск» животное скончалось на месте. Прокуратура в своем сообщении отмечает: собственник объекта — источника повышенной опасности (то есть поезда) несет ответственность за причиняемый этим объектом ущерб.

Исковое заявление направлено в Мещанский районный суд Москвы.

Происшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Skon Sk 04 ноя
    Поезд по законам физики не мог остановиться. В таком случае предъявлять обвинение РЖД нелепо. Это не браконьер, который застрелил лося.
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    Иван Сусанин 04 ноя
    Лося нужно было объехать стороной
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