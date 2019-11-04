Прокуратура подала на РЖД в суд из-за сбитого в Татарстане лося

Камская транспортная прокуратура подала в суд на ОАО «РЖД» с иском о возмещении ущерба, причиненного животному миру. Поводом для этого стал инцидент с лосем, которого сбил поезд.

Инцидент произошел 30 октября на перегоне Биклянь — Никашновка в Волго-Камском регионе Куйбышевской железной дороги. От столкновения с поездом «Нижнекамск — Ижевск» животное скончалось на месте. Прокуратура в своем сообщении отмечает: собственник объекта — источника повышенной опасности (то есть поезда) несет ответственность за причиняемый этим объектом ущерб.

Исковое заявление направлено в Мещанский районный суд Москвы.

