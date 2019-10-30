В Татарстане товарный поезд насмерть сбил лося
В Нижнекамском районе на перегоне Никашновка — Биклянь товарный поезд насмерть сбил лося.
Также подобное ДТП произошло в Лениногорске. Там в 600 метрах от автодороги Старый Иштеряк — Новый Иштеряк на территории охотничьего хозяйства водитель легкового авто сбил кабана. Животное от полученных травм скончалось на месте, участник ДТП скрылся с места происшествия.
Нанесен ущерб животному миру, все материалы переданы в правоохранительные органы. Всего за 10 месяцев этого года произошло 87 аварий с участием диких животных, приводит цифры Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам.
Ведомство напоминает, что в темное время суток активность животных возрастает, в связи с этим следует быть предельно внимательными на дорогах близ лесных массивов.
Ранее в Татарстане водитель Porshe сбил стадо диких кабанов.ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым