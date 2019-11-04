В главных номинациях премии MTV победили Билли Айлиш и Тейлор Свифт. Они не пришли за наградой

Исполнительницы Билли Айлиш и Тейлор Свифт стали лауреатами музыкальной премии MTV Europe Music Awards (MTV EMA), итоги которой подвели этой ночью.

Билли Айлиш получила две награды в номинациях «лучший новый артист» и «лучшая песня» («Tough Guy»). Свифт завоевала статуэтку как лучшая исполнительница из США, а также была отмечена наградой за клип к песне «Me!».

В номинации «лучший артист» победил канадский певец Шон Мендес. При этом все трое номинантов отсутствовали на церемонии награждения, пишет «Интерфакс».

К слову, недавно Билли Айлиш побывала на шоу «Вечерний Ургант», где ведущий подарил ей книгу с рецептами беляшей.