Ургант подарил Билли Айлиш книгу с рецептами беляшей

Известная 17-летняя певица Билли Айлиш стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». Иван Ургант, ведущий шоу, рассказал ей, что российские поклонники часто сокращают ее имя до одного слова «беляш», которое также означает название пирожка с мясом.

Далее Ургант вручил девушке книгу рецептов под названием: «Беляши, чебуреки, пирожки». Билли Айлиш оценила шутку и несколько раз повторила слово, запоминая его. При этом мясо артистка не употребляет.

Также во время шоу хит Айлиш Bad Guy был исполнен русским народным оркестром, и артистка подпела. Запись шоу появилась сегодня на YouTube.

Напомним, под эту песню недавно выступила чемпионка Олимпиады в Пхенчхане — 2018 Алина Загитова.

