Главу McDonald’s уволили из-за служебного романа

Генеральный директор и президент компании McDonald’s Стив Истербрук покинул занимаемые должности в компании в связи с «нарушением корпоративной этики». Причиной увольнения стал роман с одной из своих подчиненных.

По мнению совета директоров, 52-летний Истербрук «нарушил политику компании и продемонстрировал плохую способность мыслить здраво». Вместе с тем в сообщении подчеркивается: отношения произошли по взаимному согласию.

Сам Истербрук в комментариях СМИ также назвал произошедшее ошибкой, пишет ТАСС.

Новым главой компании стал Крис Кемпдзински.