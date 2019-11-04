Главу McDonald’s уволили из-за служебного романа
Генеральный директор и президент компании McDonald’s Стив Истербрук покинул занимаемые должности в компании в связи с «нарушением корпоративной этики». Причиной увольнения стал роман с одной из своих подчиненных.
По мнению совета директоров, 52-летний Истербрук «нарушил политику компании и продемонстрировал плохую способность мыслить здраво». Вместе с тем в сообщении подчеркивается: отношения произошли по взаимному согласию.
Сам Истербрук в комментариях СМИ также назвал произошедшее ошибкой, пишет ТАСС.
Новым главой компании стал Крис Кемпдзински.Бизнес
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