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Пловец из Татарстана Красных выиграл еще одну «бронзу» на этапе кубка мира FINA по плаванию

21:00, 03.11.2019
Пловец из Татарстана Красных выиграл еще одну «бронзу» на этапе кубка мира FINA по плаванию
Фото: minsport.tatarstan.ru

Пловец татарстанского спортивного клуба водных видов спорта «Синтез» Александр Красных выиграл бронзовую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем в рамках этапа кубка мира FINA по плаванию. Соревнования проходят в Казани.

Красных переодолел дистанцию за 1 минут 47,96 секунды. Первое место занял Данас Рапшис из Литвы (1.46,32). Вторую строчку также занял россиянин — Михаил Вековищев с результатом 1 минута 46,61 секунды.

Ранее Красных выиграл бронзовую медаль на дистанции 400 метров.

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