Пловец из Татарстана Красных выиграл еще одну «бронзу» на этапе кубка мира FINA по плаванию
Пловец татарстанского спортивного клуба водных видов спорта «Синтез» Александр Красных выиграл бронзовую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем в рамках этапа кубка мира FINA по плаванию. Соревнования проходят в Казани.
Красных переодолел дистанцию за 1 минут 47,96 секунды. Первое место занял Данас Рапшис из Литвы (1.46,32). Вторую строчку также занял россиянин — Михаил Вековищев с результатом 1 минута 46,61 секунды.
Ранее Красных выиграл бронзовую медаль на дистанции 400 метров.
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