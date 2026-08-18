Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов
Утром в отдельных районах туман. Местами гроза
Сегодня в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром в отдельных районах туман. Местами гроза. Ветер западный, юго-западный 5—10 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—17 м/с. Температура составит от +20 до +25 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».