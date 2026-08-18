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Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов

07:00, 18.08.2026

Утром в отдельных районах туман. Местами гроза

Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов
Фото: Сергей Козлов

Сегодня в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром в отдельных районах туман. Местами гроза. Ветер западный, юго-западный 5—10 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—17 м/с. Температура составит от +20 до +25 градусов.

Галия Гарифуллина

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Татарстан

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