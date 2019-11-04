В Гидрометцентре России допустили, что 2019 год может стать самым теплым в истории
Прошедшие сентябрь и октябрь в России стали самыми теплыми в истории.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что лето 2019 года также стало самым жарким на северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, то есть с 1891 года.
«Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым теплым в истории», — цитирует его ТАСС.
Вильфанд отметил, что этот год находится пока что во «втором ранге», уступая 2016 году, когда наблюдался эффект Эль-Ниньо — циклического повышения температуры воды.
Ранее в Гидрометцентре объяснили, почему в стране наблюдается аномально теплая осень. Это связано с антициклоном.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым