В Гидрометцентре России допустили, что 2019 год может стать самым теплым в истории

Прошедшие сентябрь и октябрь в России стали самыми теплыми в истории.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что лето 2019 года также стало самым жарким на северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, то есть с 1891 года.



«Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым теплым в истории», — цитирует его ТАСС.

Вильфанд отметил, что этот год находится пока что во «втором ранге», уступая 2016 году, когда наблюдался эффект Эль-Ниньо — циклического повышения температуры воды.

Ранее в Гидрометцентре объяснили, почему в стране наблюдается аномально теплая осень. Это связано с антициклоном.