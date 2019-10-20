«А ночи-то какие теплые!»: в Гидрометцентре рассказали о причинах аномальной осени
Из-за установившегося над Россией масштабного антициклона в стране наблюдается аномально теплая осень, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, до вторника погода в центре европейской части России будет превышать октябрьскую норму на 7—8 градусов. Затем немного понизится, но в целом днем температура будет не ниже 11 градусов.
— А ночи-то какие теплые — 6—10 выше нуля, это вполне майские значения, — подчеркивает Роман Вильфанд. — Такая погода во второй половине октября не только греет тело, но и согревает душу, ведь мы все так хотим тепла! — приводит его слова «Российская газета».
Напомним, ранее в Гидрометцентре РФ рассказали о сокращении зимнего периода в стране.Общество
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