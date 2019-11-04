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Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

00:25, 04.11.2019
Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фото: flickr.com

Режиссер Квентин Тарантино назвал в интервью с кинокритиком издания Deadline Питом Хаммондом свой любимый фильм, вышедший в этом году.

«Как бы странно это ни звучало, но Тарантино выбрал лучшим фильмом этого года «Капкан», — пишет кинокритик.

Фильм повествует о девушке Хейли, которая игнорирует приказы об эвакуации во время урагана во Флориде и едет домой в поисках отца. Она находит его тяжелораненым и без сознания в подвале их старого дома, где они оказываются в западне стихии. Дом погружается под воду, вместе с которой прибывают аллигаторы.

Ранее сообщалось, что Квентин Тарантино приезжал в Москву для презентации фильма «Однажды в… Голливуде». Во время визита он встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским, который устроил для режиссера экскурсию по музеям Московского Кремля и подарил сборник стихов Пастернака.

ОбществоКультура
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