Британский телеканал показал «мир глазами Путина»

Британский телеканал Channel 4 вечером 30 октября показал передачу «Мир глазами Владимира Путина».



«Смешной, но в конечном итоге тревожный проблеск в сюрреалистический мир российского телевидения, от отравления Скрипаля до скрытого таланта президента Путина в роли эстрадного исполнителя в ночном клубе», — говорится в анонсе.

По данным британских СМИ, передача длилась час, в рамках нее зрителям показывали нарезку из российских политических ток-шоу.

Ранее британский телеканал BBC Two анонсировал комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», ведущим которого станет анимированный президент РФ.