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Британский телеканал показал «мир глазами Путина»

03:27, 03.11.2019
Британский телеканал показал «мир глазами Путина»
Фото: kremlin.ru

Британский телеканал Channel 4 вечером 30 октября показал передачу «Мир глазами Владимира Путина».

«Смешной, но в конечном итоге тревожный проблеск в сюрреалистический мир российского телевидения, от отравления Скрипаля до скрытого таланта президента Путина в роли эстрадного исполнителя в ночном клубе», — говорится в анонсе.

По данным британских СМИ, передача длилась час, в рамках нее зрителям показывали нарезку из российских политических ток-шоу.

Ранее британский телеканал BBC Two анонсировал комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», ведущим которого станет анимированный президент РФ.

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