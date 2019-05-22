Телеканал BBC запустит шоу с анимированным «Владимиром Путиным»
Британский телеканал BBC Two в скором времени выпустит в эфир комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», ведущим которого станет анимированный президент РФ. Трейлер появился в Twitter телеканала.
В рамках шоу «Владимир Путин» будет встречаться и беседовать с настоящими людьми. Среди первых гостей будут бывший пресс-секретарь Тони Блэра, журналист Аластер Кэмпбелл и писательница Дебора Фрэнсис-Уайт.
Как сообщает РБК со ссылкой на сообщение телеканала, новое шоу станет всемирно известным, обозначив «окончательную победу Влада, лидера свободного мира».
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