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Телеканал BBC запустит шоу с анимированным «Владимиром Путиным»

15:24, 22.05.2019
Телеканал BBC запустит шоу с анимированным «Владимиром Путиным»
Фото: скриншот

Британский телеканал BBC Two в скором времени выпустит в эфир комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», ведущим которого станет анимированный президент РФ. Трейлер появился в Twitter телеканала.

В рамках шоу «Владимир Путин» будет встречаться и беседовать с настоящими людьми. Среди первых гостей будут бывший пресс-секретарь Тони Блэра, журналист Аластер Кэмпбелл и писательница Дебора Фрэнсис-Уайт.

Как сообщает РБК со ссылкой на сообщение телеканала, новое шоу станет всемирно известным, обозначив «окончательную победу Влада, лидера свободного мира».

Ранее в Британии стартовали продажи сатирической книги лайфхаков от Путина.

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