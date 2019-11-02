Цветан Соколов о поражении от «Факела»: «Мы не показывали того, что делали на тренировке»

Игрок «Зенит-Казань» Цветан Соколов прокомментировал итоги матча с «Факелом» (0:3).

— Сегодня мы играли очень плохо, не показывали того, что делали на тренировке. У нас были несвойственные для нас ошибки. После игры надо еще раз пересмотреть этот матч и сделать выводы.

— В первой партии вы получили 15 передач, во второй всего 3. Из-за чего так произошло?

— Я не знаю, смена тактики или что. В первой партии мы проиграли и, думаю, сменили тактику. Когда проигрываешь, то можно сказать очень многое на эмоциях, но вначале надо проанализировать ошибки, — приводит слова Соколова корреспондент «Реального времени».