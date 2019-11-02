Волейбол. «Зенит-Казань» в трех сетах уступил «Факелу»
«Зенит-Казань» в рамках чемпионата России по волейболу дома уступил «Факелу» — 0:3 (23:25, 23:25, 24:26).
Все три сета прошли в упорной борьбе, где чуть успешнее оказались гости. Самым результативным игроком встречи стал диагональный «Факела» Кристиан Падар, набравший 19 очков. В составе «Зенита» 15 очков у Цветана Соколова.
Чемпионат России. 3-й тур
«Зенит-Казань» — «Факел» (Новый Уренгой) — 0:3 (23:25, 23:25, 24:26)
2 ноября. Казань. Центр волейбола. Судья Макшанов (Санкт-Петербург).
«Зенит-Казань»: Соколов (15), Вольвич (10), Нгапет (10), Кононов (2), Бутько-К (3), Михайлов (3) — стартовая шестерка, Кротков (либеро), Голубев (либеро), Сурмачевский (7), Воронков (0), Лихошерстов (2).
«Факел»: Коленковский (4), Стуленков (5), Антипкин (3), Богдан (9), Падар (19), Клюка-К (13) — стартовая шестерка, Шоджи (либеро), Кимеров (0), Корнеев (0), Шипотько (0).
Очки — 70:76, подача — 6:6, атака — 41:37, блок — 5:10, прием — 58%:57%, ошибки — 23:20.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым