«Нефтехимик» дома уверенно обыграл казанский «Ак Барс»

«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ уверенно переиграл казанский «Ак Барс» — 4:2.

Хозяева площадки вышли вперед на 5-й минуте матча, точным выдался бросок Александра Черникова. Второй период получился провальным для «Ак Барса». Казанцы пропустили три шайбы подряд и на последнюю 20-минутку вышли, проигрывая со счетом 0:4.

Перед третьим периодом тренерский штаб «барсов» поменял вратаря и на льду появился Тимур Билялов. В итоге казанцы смогли собраться и отыграть две шайбы, но на большее подопечных Дмитрия Квартальнова не хватило.

«Нефтехимик» — «Ак Барс» — 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)

Голы:

1:0 Черников (Казионов, Митчелл, 5:58)

2:0 Хайруллин (Шиксатдаров, Рясенский, 34:41)

3:0 Порядин (Шарифьянов, 35:32)

4:0 Сергеев (Митчелл, Шарипзянов, 39:53)

4:1 Фрэттин (Педан, Ли, 49:07)

4:2 Зарипов (Педан, Яруллин, 52:04)