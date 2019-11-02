«Нефтехимик» дома уверенно обыграл казанский «Ак Барс»
«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ уверенно переиграл казанский «Ак Барс» — 4:2.
Хозяева площадки вышли вперед на 5-й минуте матча, точным выдался бросок Александра Черникова. Второй период получился провальным для «Ак Барса». Казанцы пропустили три шайбы подряд и на последнюю 20-минутку вышли, проигрывая со счетом 0:4.
Перед третьим периодом тренерский штаб «барсов» поменял вратаря и на льду появился Тимур Билялов. В итоге казанцы смогли собраться и отыграть две шайбы, но на большее подопечных Дмитрия Квартальнова не хватило.
«Нефтехимик» — «Ак Барс» — 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)
Голы:
1:0 Черников (Казионов, Митчелл, 5:58)
2:0 Хайруллин (Шиксатдаров, Рясенский, 34:41)
3:0 Порядин (Шарифьянов, 35:32)
4:0 Сергеев (Митчелл, Шарипзянов, 39:53)
4:1 Фрэттин (Педан, Ли, 49:07)
4:2 Зарипов (Педан, Яруллин, 52:04)
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