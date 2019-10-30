Следком предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет России предупредил о новом виде телефонного мошенничества.

Он заключается в том, что злоумышленники представляются следователями или сотрудниками других госструктур. Они сообщают гражданам, что те являются потерпевшими по уголовным делам, якобы возбужденным по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств, в том числе предоставляя некие «правовые документы». Затем мошенники предлагают перевести деньги для будущего возмещения морального ущерба, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что в этом году в Набережных Челнах участились случаи телефонного мошенничества. С начала 2019 года в городе зафиксировано уже 457 преступлений. Ущерб, причиненный злоумышленниками, составил более 20 млн рублей.