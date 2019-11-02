«Татнефть» оказалась в лидерах среди нефтяных компаний с самыми рентабельными запасами нефти

Минэнерго и Госкомиссия по запасам России (ГКЗ) провели инвентаризацию запасов и оценили рентабельность месторождений российских нефтяных фирм.

Максимальная доля коммерчески оправданных запасов оказалась у «Татнефти» — 86,2% или 564 млн т. Следом идет компания «Русснефть» Михаила Гуцериева: ей выгодно добыть 81,2% запасов, или 414 млн тонн.

У крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» 69,5% рентабельных запасов, или 3,9 млрд т, следует из результатов инвентаризации, у «Лукойла» — 60% (1,5 млрд т), у «Газпром нефти» — 63% (1 млрд т), пишут «Ведомости».

Ранее сообщалось, что ПАО «Татнефть» закрыло сделку купли нефтехимических активов в Тольятти — «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез».

