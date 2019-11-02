В Казани произошло массовое отравление детей

В Казани произошло массовое отравление детей.

Участники детского футбольного турнира отравились едой в гостинице «Кристалл». Дети приехали в столицу Татарстана из Санкт-Петербурга, Москвы, Барнаула.

«Родители обратились к медикам со следующими жалобами: потеря сознания у детей, рвота, понос, бледность. При заселении родители заметили несколько человек, которых рвало прямо в холле гостиницы», — сообщает «ГТРК Татарстан».

«В гостиницу немедленно выехали специалисты, проводится эпидемиологическое расследование, отобраны пробы внешней среды и материал от сотрудников для лабораторных исследований. По клиническим показаниям госпитализированы 3 детей, остальные оставлены под медицинским наблюдением в гостинице. У заболевших и лиц с симптомами заболевания отобран материал для исследования», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Прокуратура Татарстана уже организовала проверку. «В случае выявления нарушений законодательства будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.



Ранее сообщалось, что семь студентов башкирского колледжа попали в больницу с признаками пищевого отравления.

